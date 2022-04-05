Россия хочет занять Донбасс, Юг, Запорожье и иметь коридор в Крым, – Зеленский

Владимир Зеленский предостерег, что российские оккупанты хотят занять Донбасс, Юг, в частности, Херсонскую и Запорожскую области. Агрессор пытается получить коридор в Крым.

Они будут биться за Донбасс. Об этом президент заявил во время встречи с журналистами.

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Мариуполь для россиян – медаль

Зеленский подчеркнул, что для нас Мариуполь – это жизнь и город, а для россиян – медалька, которую они хотят повесить себе на грудь. Собственно, поэтому и оккупанты пытаются сравнять Мариуполь с землей.

Россия сконцентрировалась на Донбассе

Накануне Зеленский тоже сказал, что украинское командование знает о планах оккупантов на Донбассе – захватить Донецкую и Луганскую области. Кроме того, враг вознамерился ударить по Харьковской области.

Наши защитники уже готовятся отбивать планы оккупантов.

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