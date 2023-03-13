Россия хотела "вернуть" Украину по "грузинскому рецепту"

Ситуация в Грузии интересна нам потому, что Грузия является "модульным проектом" для московитов по реинтеграции бывших государств СССР в свое новое имперское пространство.

Кремль хочет вернуть страны под свой контроль

Почему так важна Грузия? И почему именно на ней "отрабатывали" технологии, которые потом переносили на Украину?

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Государства, возникшие на месте бывшего СССР, очень условно можно разделить на две большие группы (хотя ясно, что в этих группах сами эти государства очень разные). Первая – это те, которые продолжали существовать как сателлиты Москвы. Самый яркий пример – Беларусь, которая так и не стала полноценным независимым государством, а до сих пор существует в статусе протектората. С ними все просто. Только подавляй периодически попытки восстания.

Делать это не так сложно, поскольку развитие гражданского общества удалось притормозить, отсутствуют институты, альтернатив никто не знает.

Вторая группа – это государства, избравшие себе движение от Москвы, преимущественно в западном направлении. Естественно, эти страны тоже распадаются на подгруппы. Есть Эстония, Латвия и Литва, которые, используя свой государственный опыт прошлого, сразу четко двинулись в ЕС и НАТО. Они успели спрятаться под "зонтиком", пока Москва переживала очередное "смутное время".

А есть Грузия, Молдова и Украина, которых ждали 30 лет скитаний, революций и войн. В конце концов, Европа получила в виде нападения московитов на Украину величайшую войну за 70 лет. При этом в Кремле имеются четкие намерения вернуть под свой контроль весь бывший СССР, да и бывший Варшавский блок.

Об этом они, собственно, и заявили в "ультиматуме" для США и НАТО с 2021 года. Следовательно, и Литву с Эстонией тоже хотят "возвращать", несмотря на членство в НАТО. В Вильнюсе, Риге и Таллине это прекрасно понимают.

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Но одно дело – укреплять режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси, где кроме этого режима, собственно, ничего не было, а другое дело – втянуть общества, привыкшие развиваться на других началах. Здесь нужен другой подход. Именно его и "обкатывали" на Грузии. Думаю, и для Украины готовили что-нибудь в этом же духе.

"Рецепт" уничтожения государства от России

Смысл этого подхода таков: часть государства оккупируешь и аннексируешь. Это сопровождаешь военным террором, который должен создать впечатление, что защиты от этого террора нет. Дальше продвигаешь на неоккупированной территории лояльных тебе политиков, которые не демонстрируют эту лояльность прямо, но делают то, что тебе нужно. При этом опираются они не на "любовь" к московитам, а сугубо на парализующий путь. Мол, поскольку ты ничего с московитской угрозой поделать не можешь, то надо "не провоцировать".

Итак, схема такова:

дробим государство, какие-то части аннексируем напрямую, где-то ставим политическим способом лояльных политиков;

опираемся на страх, устрашение и пропаганду "чтобы не было повторения такой войны".

В случае Грузии это сработало. Нынешний грузинский режим так ценен для Кремля, поскольку внушает веру, что так же само можно "вернуть" Украину: половину "присоединить" к России, где-то в центре Украины поставить марионеточные режимы, а во Львове – "правительство", которое будет рассказывать, что "москали – звери, но лучше их не провоцировать".

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Понятно, что все это – глупое изрыгание сознания шизо-идеологов. Однако, глядя на Грузию, понимаешь, какое будущее Кремль мог планировать для Украины. Поэтому так боятся кремлевские пропагандисты вроде Симонян и обещают "стереть Тбилиси на пыль". Они понимают, что все их попытки обмануть ход истории напрасны.

Грузия тоже возвращается на нормальный, магистральный путь развития, хотя там, очевидно, еще и будет долгая и сложная борьба. Но и в Беларуси тоже рухнет режим Лукашенко, и все остальные марионеточные режимы. Можно бесконечно выстраивать сложные технологические конструкты, выстраивать механизм террора, стремиться всех испугать... Но саму историю не испугаешь никогда.