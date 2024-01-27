Россия хотела получить ДНК родных военнопленных, которые якобы были в Ил-76, – WP

Российские захватчики хотели получить ДНК родственников украинских военнопленных, якобы находившихся на Ил-76, который упал в Белгородской области. Однако никаких доказательств оккупанты не предоставили.

Об этом издание сообщило со ссылкой на двух присутствовавших на встрече Координационного штаба с семьями. О запросе оккупантов родственникам пленных рассказал Кирилл Буданов.

Обратите внимание Встреча с родными и заявление о пленных: что известно о падении Ил-76 в Белгородской области

"Пазл не складывается"

Буданов рассказал, что страна-агрессор попросила предоставить ДНК для соответствия телам пленных, якобы погибших на борту. Однако, не предоставила никаких доказательств их останков.

Украина отклонила эту просьбу, отметил начальник ГУР Буданов. Об этом на условиях анонимности рассказали двое родственников пленных, которые присутствовали на встрече.

По словам матери одного из военнопленных, Кирилл Буданов сказал, что пазл не складывается и большинство людей уверены, что российская версия событий – фейк.

Кратко, что нужно знать о падении Ил-76

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 украинских защитников из списка действительно должны были вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января.

Опрошенные родственники пленных, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакрушения, не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.

Омбудсмен заметил, что падение Ил-76 напоминает теракт в Еленовке. Оккупанты придерживаются той же схемы.

Дмитрий Лубинец отметил, что у Украины нет никаких официальных материалов. Ни один официальный орган страны-террориста не предоставил нам информацию. А "списки", появившиеся в сети, были намеренно "вброшены" для этой пропагандистской кампании.

Владимир Зеленский отметил, что Украина будет настаивать на международном расследовании этой катастрофы. Президент подчеркнул, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и эмоциями нашего общества. Необходимо установить все четкие факты.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил: "Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки боекомплекта и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города".

Россия не согласилась на международное расследование. На место падения Ил-76 оккупанты не допустили не только международных экспертов, но и собственных спасателей.

Обратите внимание! Россия – страна-террорист, которая уже почти два года терроризирует гражданское население Украины. Бойцы Путина пытают, насилуют, ранят, жестоко убивают мирных, в частности, и детей. Россияне похищают людей и депортируют.

От военных преступлений россиян ужасается весь мир. Буча, Изюм, Еленовка, Каховская ГЭС, ежедневный террор, ракетные обстрелы и удары "Шахедами" по гражданской инфраструктуре, расстрелы и кастрации военнопленных. Этот список можно продолжать еще долго.

Речь идет далеко не об единичных случаях. Это преступления против человечества. Все российские военные преступники должны быть наказаны.