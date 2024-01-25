Уже должен был быть в составе России, – политтехнолог о вызовах, которые стоят перед Казахстаном
Российская пропаганда сделала очередной информационный вброс. Теперь оккупанты взялись за Казахстан. В частности, во время одного из эфиров заявили, что казахов, узбеков и азербайджанцев никогда не существовало.
Это может быть ответ России за то, что Казахстан не поддержал амбициозные имперские планы страны-оккупанта. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Пощечина "амбициозным" планам России
Амбициозный план России – завоевание всего бывшего СССР. Но все пошло не так.
"Казахстан уже должен был быть частью России или СССР, как они собирались его назвать", – отметил политтехнолог.
Он объяснил, что россияне считали Казахстан легкой добычей и думали, что уже захватили его, когда российские и белорусские войска высадились в рамках ОДКБ. Впрочем, президент Касим-Жомарт Токаев попросил оккупантов со своей территории.
"Поэтому план разрушился. Но это военный. Пропагандистский план решили не менять. Продолжают звучать заявления, например, от Медведева, что Казахстан - "исторические российские земли". Вспомним, что они об Украине говорили до начала оккупации территорий. Поэтому казахам нужно готовиться к войне и сейчас они это и делают", – рассказал Шейтельман.
Подготовка Казахстана к войне
По словам Михаила Шейтельмана, Казахстан готовится к войне и усиливает свои военные возможности. В частности, закупает соответствующую технику.
Впрочем, качественно укрепить территории со страной-агрессором им будет очень сложно. Ведь Казахстан имеет самую длинную сухопутную границу с Россией.
"К счастью для Казахстана у России нет ресурсов начинать сейчас войну. Но если каким-то образом прекратится огонь в Украине, то Казахстан станет для них целью", – предположил он.
Казахстан, с другой стороны, готовится и политически. Нынешний президент заявил, что не будет переизбираться на второй срок. И именно такая демократизация может свидетельствовать о подготовке к войне с Россией.
"Потому что есть разница, когда Россия нападает на тоталитарную страну, что скажет Запад? А если Россия нападет на демократический Казахстан, то Запад станет союзником. Конечно, у казахов есть еще один союзник – Китай и это тоже часть подготовки", – добавил политтехнолог.
Что происходит в Казахстане: последние новости
- Казахстан запретил въезд на территорию государства российской пропагандистке Тине Канделаки. Все потому, что так называемая ведущая опубликовала пост, где заявила, что в Казахстане "продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".
- В городе проводят дерусификацию: меняют русские названия на казахские. В частности, известно о плане переименовать вокзал и некоторые железнодорожные станции.
- Россия дальше продолжает объявлять войну другим странам. В частности, новый указ Путина касается граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии.