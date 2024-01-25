Уже должен был быть в составе России, – политтехнолог о вызовах, которые стоят перед Казахстаном

Российская пропаганда сделала очередной информационный вброс. Теперь оккупанты взялись за Казахстан. В частности, во время одного из эфиров заявили, что казахов, узбеков и азербайджанцев никогда не существовало.

Это может быть ответ России за то, что Казахстан не поддержал амбициозные имперские планы страны-оккупанта. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Пощечина "амбициозным" планам России

Амбициозный план России – завоевание всего бывшего СССР. Но все пошло не так.

"Казахстан уже должен был быть частью России или СССР, как они собирались его назвать", – отметил политтехнолог.

Он объяснил, что россияне считали Казахстан легкой добычей и думали, что уже захватили его, когда российские и белорусские войска высадились в рамках ОДКБ. Впрочем, президент Касим-Жомарт Токаев попросил оккупантов со своей территории.

"Поэтому план разрушился. Но это военный. Пропагандистский план решили не менять. Продолжают звучать заявления, например, от Медведева, что Казахстан - "исторические российские земли". Вспомним, что они об Украине говорили до начала оккупации территорий. Поэтому казахам нужно готовиться к войне и сейчас они это и делают", – рассказал Шейтельман.

Подготовка Казахстана к войне

По словам Михаила Шейтельмана, Казахстан готовится к войне и усиливает свои военные возможности. В частности, закупает соответствующую технику.

Впрочем, качественно укрепить территории со страной-агрессором им будет очень сложно. Ведь Казахстан имеет самую длинную сухопутную границу с Россией.

"К счастью для Казахстана у России нет ресурсов начинать сейчас войну. Но если каким-то образом прекратится огонь в Украине, то Казахстан станет для них целью", – предположил он.

Казахстан, с другой стороны, готовится и политически. Нынешний президент заявил, что не будет переизбираться на второй срок. И именно такая демократизация может свидетельствовать о подготовке к войне с Россией.

"Потому что есть разница, когда Россия нападает на тоталитарную страну, что скажет Запад? А если Россия нападет на демократический Казахстан, то Запад станет союзником. Конечно, у казахов есть еще один союзник – Китай и это тоже часть подготовки", – добавил политтехнолог.

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