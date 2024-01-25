Це може бути відповідь Росії за те, що Казахстан не підтримав амбітні імперські плани країни-окупантки. Про що в розмові з 24 Каналом відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Ляпас "амбітним" планам Росії

Амбітний план Росії – завоювання усього колишнього СРСР. Але все пішло не так.

"Казахстан уже мав бути частиною Росії чи СРСР, як вони збиралися його назвати", – відзначив політтехнолог.

Він пояснив, що росіяни вважали Казахстан легкою здобиччю і думали, що вже захопили його, коли російські та білоруські війська висадилися в рамках ОДКБ. Утім, президент Касим-Жомарт Токаєв попросив окупантів зі своєї території.

"Тому план зруйнувався. Але це військовий. Пропагандистський план вирішили не змінювати. Продовжують звучати заяви, наприклад, від Медведєва, що Казахстан – "історичні російські землі". Згадаємо, що вони про Україну казали до початку окупації територій. Тому казахам треба готуватися до війни і наразі вони це й роблять", – розповів Шейтельман.

Підготовка Казахстану до війни

За словами Михайла Шейтельмана, Казахстан готується до війни і посилює свої військові спроможності. Зокрема, закуповує відповідну техніку.

Утім, якісно укріпити території з країною-агресоркою їм буде вкрай складно. Адже Казахстан має найдовший сухопутний кордон з Росією.

"На щастя для Казахстану у Росії немає наразі ресурсів починати війну. Але якщо якимось чином припиниться вогонь в Україні, то Казахстан стане для них ціллю", – припустив він.

Казахстан, з іншого боку, готується і політично. Теперішній президент заявив, що не буде переобиратися на другий термін. І саме така демократизація може свідчити про підготовку до війни з Росією.

"Тому що є різниця, коли Росія нападає на тоталітарну країну, що скаже Захід? А якщо Росія нападе на демократичний Казахстан, то Захід стане союзником. Звісно, у казахів є ще один союзник – Китай і це теж частина підготовки", – додав політтехнолог.

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