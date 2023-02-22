Китаевед объяснил условия, при которых Пекину была бы выгодна сильная Россия

Китаю выгодна слабая Россия, ведь в таком случае они могут скупать дешевые энергоносители. Сильная Москва важна для Пекина только при определенных условиях.

Об этом 24 Канала рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов, журналист-международник Алексей Коваль. По его мнению, сильная Россия была бы выгодна Китаю, если бы она не шла по пути развязывания войны, а по пути укрепления экономики.

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Если бы Путин укреплял российскую экономику, которая сейчас занимает лишь 3% общего товарооборота Китая с другим миром, то Китаю было бы выгодно сотрудничать с такой Россией. Но Россия никоим образом такого не дает.

– отметил Коваль.

Китаю выгодно использовать российские дешевые энергоносители. Но они не могут допустить, чтобы Россия полностью развалилась.

Почему Китай не поддерживает распад России

Как подчеркнул Коваль, в случае распада России Китай предстанет перед новыми вызовами безопасности. Ведь у них достаточно длинная общая граница.

Тогда Китай предстанет перед выбором – аннексировать или влиять на оставшиеся от России территории. Они должны обеспечить определенные меры, чтобы толпы голодных россиян не пересекали китайскую границу, если, условно, там будет гражданская война.

– заметил Коваль.

Готов ли Китай к проигрышу России – объяснил Коваль: смотрите видео

Также в случае развала Китай не сможет полностью влиять на всю Россию. А только на близлежащие к нему местные регионы. Такой вариант также не устраивает Пекин.

Политика Китая по отношению к России