Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, – Fox News

Россия и США выдвинули трехступенчатый мирный план. Он предусматривает прекращение боевых действий, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения.

Росія наполягає на проведенні виборів в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку Джекі Гайнріх у Х.

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Який мирний план могли запропонувати США та Росія

За інформацією журналістки Джекі Гайнріх з Fox News, яка посилається на власні джерела, Вашингтон і Москва розглядають вибори в Україні як ключову умову для успішного завершення переговорного процесу.

Триступеневий мирний план передбачає припинення вогню, проведення виборів та підписання остаточної угоди.

Путін нібито впевнений у тому, що в Україні є високий шанс обрання "маріонеткового" президента. Він вважає, що будь-який кандидат, окрім Зеленського буде гнучкіший у перемовинах. Трампа ж влаштує будь-який результат виборів в Україні, включно з обранням проросійського кандидата, зазначає журналістка.

Додамо, що Білий дім поки що жодним чином не коментував цієї інформації. Голова МЗС Росії Сергій Лавров своєю чергою сказав, що нічого не чув про цей план.