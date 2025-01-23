Россия посягает на Арктику: остановят ли ее США там

Есть предположение, что в геополитическом противостоянии с Западом Россия делает ставку на свой контроль в Арктике. Вероятно, из-за этого звучат намерения Дональда Трампа взять под свой контроль Гренландию.

Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что абсолютно реальным является то, что Владимир Путин может иметь какие-то амбиции относительно Арктики. В то же время есть разговоры, что Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы якобы помешать планам России. Ранее были заявления о вооруженном противостоянии, теперь же говорится о покупке этой территории.

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Защита Арктики

Олег Катков отметил, что со времен Холодной войны на территории Гренландии присутствуют войска Соединенных Штатов Америки.

Там есть очень мощная авиационная база Туле, где базируется американская авиация. То есть не стоит вопрос защиты Гренландии, учитывая то, что США имеет самый большой боевой флот в мире,

– сказал главный редактор Defence Express.

По его словам, если говорить о глобальном конфликте из-за посягательства России на Арктику, то у Соединенных Штатов Америки есть все шансы, чтобы справиться с вероятной угрозой.

Справка. Гренландия является автономной территорией Королевства Дания. Большая ее часть расположена в пределах Арктического региона. Арктика не принадлежит ни одной стране полностью, но ее территория делится на международные воды и зоны влияния отдельных государств в соответствии с международным правом. Говорится о России, Канаде, Дании, Норвегии и США.

Напомним, Россия продолжает угрожать миру, в частности странам НАТО, заявляя о своих интересах в Арктике. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в попытках "захватить" Арктический регион и заявил, что Россия готова "защищать свои интересы" в военном и политическом смысле.