Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що абсолютно реальним є те, що Владімір Путін може мати якісь амбіції щодо Арктики. Водночас є розмови, що Трамп хоче приєднати Гренландію до США, щоб начебто завадити планам Росії. Раніше були заяви про збройне протистояння, тепер же мовиться про купівлю цієї території.

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Захист Арктики

Олег Катков зауважив, що з часів Холодної війни на території Гренландії присутні війська Сполучених Штатів Америки.

Там є дуже потужна авіаційна база Туле, де базується американська авіація. Тобто не стоїть питання захисту Гренландії, враховуючи те, що США має найбільший бойовий флот у світі,

– сказав головний редактор Defence Express.

За його словами, якщо говорити про глобальний конфлікт через зазіхання Росії на Арктику, то у Сполучених Штатів Америки є всі шанси, щоб впоратись із ймовірною загрозою.

Довідка. Гренландія є автономною територією Королівства Данія. Більша її частина розташована в межах Арктичного регіону. Арктика не належить жодній країні повністю, але її територія поділяється на міжнародні води та зони впливу окремих держав відповідно до міжнародного права. Мовиться про Росію, Канаду, Данію, Норвегія та США.

Нагадаємо, Росія продовжує погрожувати світу, зокрема країнам НАТО, заявляючи про свої інтереси в Арктиці. Голова МЗС РФ Сергєй Лавров звинуватив НАТО у спробах "захопити" Арктичний регіон та заявив, що Росія готова "захищати свої інтереси" у військовому й політичному сенсі.