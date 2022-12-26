В Воздушных силах рассказали, откуда Россия обстреливает Украину

Несмотря на взрывы на российских аэродромах, оккупанты имеют много возможностей для атак. Враг имеет несколько мест для запусков.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Недавно были запуски из Каспия и Волгодонска. Думаю, что стратегической авиации главное подняться в небо и осуществить запуск. Речь идет лишь о дислокации этих самолетов", – сказал спикер.

Россия рассредоточивает самолеты

По словам Игната, после первого "хлопка", который был на аэродроме "Энгельс", заметили передислокацию самолетов Ту-95 и Ту-160. Их транспортировали на другие аэродромы, которые могут обеспечивать полеты.

Россияне пытаются рассредоточить и на нескольких аэродромах удерживать стратегическую авиацию, – добавил Игнат.

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