Россия сталкивается с большими проблемами в восстановлении запасов высокоточного оружия, – ISW

Эксперты из американского Института изучения войны рассказали, что российская армия сейчас сталкивается с трудностями в производстве собственного оружия. В частности, говорится о восстановлении запасов высокоточного оружия.

Это связано с тем, что россияне не могут закупать важные элементы, необходимые для производства этого типа оружия. Не помогает оккупантам и контрабанда этих материалов.

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Россия не может полноценно восстановить собственные запасы

Аналитики подчеркнули, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с большими проблемами по замене основных поставок оружия в дополнение к известным проблемам с восстановлением запасов высокоточных ракет.

Так, эксперты передают слова представителя ГУР МО Андрея Юсова, заявившего, что Россия может производить лишь "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Представители института подчеркнули, что это не позволит России пополнить свои запасы до 2022 года.

России трудно получить современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российской оборонно-промышленной базы.

– сказали в ISW.

В то же время российские источники подтвердили, что их заводы не могут производить достаточно резины, чтобы заменить изношенные шины для военной техники, жизненно важной для оккупантов на передовой. Россияне также отметили, что увеличение износа шин усложнит передвижение колесных транспортных средств в грязных, дождевых условиях и гололедицу.

"Российские власти заявляли, что они найдут решение по изношенным шинам до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась", – отметили аналитики.

В заключение в американском Институте изучения войны отметили, что плохое качество и недостаточное количество шин будут накладывать все большие ограничения на мобильность россиян осенью и зимой.

У россиян проблемы с запасами ракет