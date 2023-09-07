Це пов'язано з тим, що росіяни не можуть закуповувати важливі елементи, які необхідні для виробництва цього типу зброї. Не допомагає окупантів і контрабанда цих матеріалів.

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Росія не може повноцінно відновити власні запаси

Аналітики наголосили, що російська оборонно-промислова база стикається з великими проблемами щодо заміни основного постачання зброї на додаток до відомих проблем із відновленням запасів високоточних ракет.

Так, експерти передають слова представника ГУР МО Андрія Юсова, який заявив, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. Представники інституту наголосили, що це не дозволить Росії поповнити свої запаси до 2022 року.

Росії важко отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби російської оборонно-промислової бази,

– сказали в ISW.

Водночас російські джерела підтвердили, що їхні заводи не можуть виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини для військової техніки, яка є життєво важлива для окупантів на передовій. Росіяни також відзначили, що збільшення зносу шин ускладнить пересування колісних транспортних засобів у брудних, дощових умовах та в ожеледицю.

"Російська влада заявляла, що вони знайдуть рішення щодо зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася", – зауважили аналітики.

Наостанок в американському Інституті вивчення війни наголосили, що погана якість і недостатня кількість шин будуть накладати все більші обмеження на мобільність росіян восени та взимку.

У росіян проблеми з запасами ракет