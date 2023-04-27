Россия интегрирует ЗАЭС в свою тактическую оборону: британская разведка привела доказательства

Российские террористы интегрируют захваченную Запорожскую АЭС в свою тактическую оборону. Разведка Великобритании обнародовала доказательства.

Оккупанты соорудили свои оборонительные позиции из мешков с песком на корпусах реакторов. Об этом свидетельствуют соответствующие фото со спутника, распространенные британской разведкой, сообщает 24 Канал.

Смотрите также У энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина

Как оккупанты интегрируют Запорожскую АЭС в тактическую оборону

Изображения показывают, что к марту 2023 года военные государства-агрессора установили боевые позиции с мешками с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской АЭС.

Заметим, что атомная электростанция находится под оккупацией уже год. Однако это первый признак того, что фактические корпуса реакторов интегрированы в планирование тактической обороны.

Россия интегрирует ЗАЭС в свою тактическую оборону / разведка Великобритании

В Минобороны Великобритании предполагают, что, по всей вероятности, захватчики построили эти позиции, поскольку их все больше беспокоят перспективы большого наступления Украины.

Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут проходить боевые действия,

– отметили в разведке.

В то же время добавили, что прямое катастрофическое повреждение реакторов якобы "маловероятно по самым вероятным сценариям" с применением пехотного оружия, ведь конструкции очень сильно укреплены.

Читайте также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам