Через несколько лет Запад получит невиданную проблему: что может привести к этому

Россия не одалживает ракеты у КНДР и Ирана, а покупает вооружение, инвестируя в военное производство в Северной Корее и Иране. Эта кооперация становится все опаснее и через несколько лет Запад получит невиданную опасность.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он отметил, что Северная Корея под влиянием российских инвестиций, видимо, впервые за историю северокорейского режима получает такие огромные инвестиции.

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"Ось зла" растет

Фактически КНДР и Иран превращаются в цеха по производству вооружения. Там есть кадры, которые могут работать 24/7, инженеры и тому подобное.

Как отметил Самусь, если туда просто вливать немножко денег, технологий и сырья из Китая, чем сейчас активно занимаются КНР и Россия, то через несколько лет Запад получит невиданную опасность.

Когда мы говорим об опасности сращивания "оси зла" – Северная Корея, Россия, Иран, а также Китай, который является базой сырья, компонентов и технологий, то через несколько лет эта проблема будет в Тихоокеанском регионе, будет влиять на Соединенные Штаты и на другие страны демократии,

– сказал заместитель директора Центра исследования армии.

По его словам, Россия не прекратит инвестировать в Северную Корею или Иран, если Запад продемонстрирует свою слабость и уговорит Украину капитулировать. Наоборот "ось зла" получит мощный толчок для своего развития, что Соединенные Штаты через несколько лет вообще не смогут ничего сделать. Они будут абсолютно бессильны.

Только Украина, нанеся сейчас военное поражение России, сможет создать условия, что Москва и "весть зла" не сможет продолжать наращивать глобальное влияние и военное присутствие на всех континентах.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что КНДР заваливает россиян боеприпасами. Когда прибывает корабль с корейскими снарядами, то на фронте становится горячо. Также на прошлой неделе стало известно, что Иран передал России более 200 баллистических ракет Fath-360.