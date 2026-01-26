Склады – пустуют: в России полностью закончились современные танки

Страна-агрессор фактически исчерпала запасы танков относительно современных модификаций. На базах хранения осталась либо техника, не подлежащая восстановлению, либо машины глубоко устаревших образцов.

Соответствующую информацию привел аналитик открытых источников Covert Cabal. Он изучает данные о российских базах хранения военной техники на основе снимков спутников.

Смотрите также Россия пытается создать "буферные зоны" вдоль границы: обзор линии фронта от ISW

Сколько военной техники осталось у российской армии?

По словам аналитика, до начала полномасштабной войны против Украины танки Т-62, которые выпускались в 1960–1970-х годах, занимали незначительную долю в общих резервах России. Основу составляли поздние модификации Т-72 и танки семейства Т-80.

Однако за время боевых действий практически все современные машины, пригодные к ремонту, сняли с хранения и отправили на фронт. Поэтому именно Т-62 стали последним массовым резервом танков, к которому Россия еще не прибегала в полном объеме.

По оценкам Covert Cabal, на начало года на российских складах оставалось примерно:

112 танков Т-55 (модели глубокой давности);

784 Т-62;

449 Т-64, которые Россия не может ремонтировать из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и опыта;

452 ранние версии Т-72 и Т-72А, мало отличающиеся от Т-62 по возможностям;

188 единиц Т-72Б;

141 танк Т-80.

Аналитик считает, что большинство Т-72Б и Т-80, которые формально еще учитываются на складах, находятся в настолько плохом состоянии, что их восстановление маловероятно. Поэтому, кроме ограниченного производства новых танков "с нуля", российская армия вынуждена полагаться почти исключительно на морально и технически устаревшие Т-62.

В то же время Covert Cabal объяснил, что танк модели Т-62 был неплохим около полувека назад. Но по современным меркам он имеет слабое бронирование, поскольку создавался до появления композитной брони. Проблема также в недостаточной боевой мощи из-за меньшего калибра пушки, плохой подвижности, ненадежной силовой установке, устаревшей системе управления огнем, а также электронике.

По его мнению, сама конструкция и концепция Т-62 делают его малопригодным для современного поля боя.

Т-62 – это последний большой резерв танков одного типа. Все более новые модели уже практически исчерпаны. Т-90 – ноль. Т-80 осталось лишь около 8% от первоначального количества, то есть минус примерно 1500 машин. Т-72 всех модификаций сократились более чем на 2000 единиц, а большинство из тех, что еще есть, имеют сомнительное техническое состояние. Учитывая это Россия больше не может считаться "танковой державой",

– подытожил аналитик.

Отметим, по состоянию на 25 января потери страны-агрессора в танках составляют 11 605 единиц. В частности за сутки Силы обороны смогли уничтожить 2 танка оккупантов.

Как украинские бойцы уничтожают вражескую технику?