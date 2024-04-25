Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что российская власть осознает, что с Владимиром Путиным и его камарильей на Западе никто не будет иметь дел. Поэтому Кремль пытается компенсировать потери, которые испытывают в экономическом и политическом планах на Западе.

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"Дружить" не получается

Для этого Россия последние два года начала переориентироваться на Юг и Восток. Она пытается "дружить" со странами из этих регионов, но, по его словам, получается это у нее плохо.

Советский Союз очень хотел дружить с Африкой. У Путина, наверное, остались детские воспоминания, и он пытается компенсировать потерю сотрудничества с Западом, налаживая отношения со странами Африканского континента,

– заметил политолог.

Как известно, дружба Советского Союза со странами Африки закончилась тем, что большинство из них грубо "кинули" СССР, не отдали долги, которые им были выделены. В политическом плане Африка также переориентировалась, как только сотрудничество с Советским Союзом стало невыгодным.

"С сегодняшней дружбой Путина с Африкой будет такая же ситуация", – подчеркнул Эйдман.

Какова дальнейшая судьба "Газпрома"

В то же время есть страны, сотрудничество с которыми позволяет российской экономике по крайней мере удержаться на плаву. Это Китай, Индия, некоторые крупные страны Азии.

Однако полностью компенсировать убытки, которые несет российская экономика от потери западных рынков, Москва не может. Прежде всего относительно поставок газа.

"На протяжении десятилетий СССР, а затем Россия была главным поставщиком газа в Европу. Сейчас европейские рынки почти полностью для нее потеряны. "Газпром" не может восстановить эти потери и компенсировать за счет других рынков. В ближайшее время он не сможет отвечать за свои платежи и обанкротится. Поскольку это большая российская корпорация, то это нанесет удар по другим отраслям экономики России", – предположил политолог.

Обратите внимание! Россия будет поставлять газ Китаю, однако по довольно низкой цене. Речь идет о скидке в 28%. Такой "выгодный" контракт будет действовать как минимум до 2027 года. Нынешняя цена на экспорт российского газа в Китай составит 257 долларов за 1 тысячу кубометров. В то же время страны Европы платят 320,30 долларов за такой же объем.

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