Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що російська влада усвідомлює, що з Владіміром Путіним та його камарилью на Заході ніхто не матиме справ. Тому Кремль намагається компенсувати втрати, які зазнають в економічному та політичному планах на Заході.

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"Дружити" не виходить

Для цього Росія останні два роки почала переорієнтуватися на Південь та Схід. Вона намагається "дружити" з країнами з цих регіонів, але, за його словами, виходить це в неї погано.

Радянський Союз дуже хотів дружити з Африкою. В Путіна, напевно, залишились дитячі спогади, і він намагається компенсувати втрату співпраці з Заходом, налагоджуючи стосунки з країнами Африканського континенту,

– зауважив політолог.

Як відомо, дружба Радянського Союзу з країнами Африки закінчилась тим, що більшість з них грубо "кинули" СРСР, не віддали борги, які їм були виділені. В політичному плані Африка також переорієнтувалась, як тільки співпраця з Радянським Союзом стала невигідною.

"С сьогоднішньою дружбою Путіна з Африкою буде така сама ситуація", – підкреслив Ейдман.

Яка подальша доля "Газпрому"

Водночас є країни, співпраця з якими дозволяє російській економіці принаймні втриматись на плаву. Це Китай, Індія, деякі великі країни Азії.

Проте повністю компенсувати збитки, які зазнає російська економіка від втрати західних ринків, Москва не може. Насамперед щодо постачання газу.

"Впродовж десятиріч СРСР, а потім Росія була головним постачальником газу в Європу. Зараз європейські ринки майже повністю для неї втрачені. "Газпром" не може відновити ці втрати та компенсувати коштом інших ринків. Найближчим часом він не зможе відповідати за свої платежі та збанкрутіє. Оскільки це велика російська корпорація, то це завдасть удару по інших галузях економіки Росії", – припустив політолог.

Зверніть увагу! Росія поставлятиме газ Китаю, проте за доволі низькою ціною. Йдеться про знижку у 28%. Такий "вигідний" контракт діятиме до щонайменше до 2027 року. Цьогорічна ціна на експорт російського газу в Китай становитиме 257 доларів за 1 тисячу кубометрів. Водночас країни Європи сплачують 320,30 доларів за такий самий об'єм.

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