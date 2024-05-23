ГУР: Россия ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях – готовит ИПСО на июль

Кремль готовит новые ИПСО для дискредитации Украины. Для этого оккупанты ищут обломки ракет от систем ПВО Patriot на оккупированных территориях.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Разведка владеет информацией, что враг будет продолжать и дальше использовать тему падения самолета Ил-76 под Белгородом для проведения ИПСО, давления внутри страны и дискредитации Украины за рубежом.

"Ориентировочно на июль определенные действия со стороны так называемого Следственного комитета России запланированы. Они будут пытаться сфальсифицировать доказательства. Сразу после падения самолета, россияне поставили задачу своим подразделениям искать обломки, в частности, ракет Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы лепить какую-то доказательную базу. Пока лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны", – сказал Юсов.

Кроме того, россияне будут пытаться использовать теракт в ТЦ "Крокус" в Подмосковье, пытаясь привлечь к нему Украину.

"В этом нет никакой логики. Но россияне будут пытаться расшатывать ситуацию внутри, вопрос пропаганды делегитимизации украинской власти. Враг будет продолжать работать над этим", – заявил представитель ГУР.

Что известно о падении ИЛ-76