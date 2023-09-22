Мы – Киевская Русь, это наши предки жгли Москву, – Буданов об искажении истории россиянами

Кремль продолжает активно распространять пропагандистские методички. Главным инструментом для террористов является подмена реальности, которая начинается с искажения истории.

Об этом рассказал Кирилл Буданов. Начальник ГУР описал кремлевские методики, используемые агрессором во время оккупации.

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"Нам нужно вернуть свою историю"

Генерал-лейтенат отметил, что главным инструментом для россиян является подмена реальности.

"Начинается она фактически с изменениями истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильна, что все это исторически российские земли, нет там таких народов", ― объяснил Буданов.

Также подчеркнул, что наше государство должно вернуть свою историю. Ведь именно мы Киевская Русь, откуда все пошло.

Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная,

– подчеркнул руководитель Военной разведки Украины.

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