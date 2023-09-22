Мы – Киевская Русь, это наши предки жгли Москву, – Буданов об искажении истории россиянами
Источник:ГУР МО
Кремль продолжает активно распространять пропагандистские методички. Главным инструментом для террористов является подмена реальности, которая начинается с искажения истории.
Об этом рассказал Кирилл Буданов. Начальник ГУР описал кремлевские методики, используемые агрессором во время оккупации.
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"Нам нужно вернуть свою историю"
Генерал-лейтенат отметил, что главным инструментом для россиян является подмена реальности.
"Начинается она фактически с изменениями истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильна, что все это исторически российские земли, нет там таких народов", ― объяснил Буданов.
Также подчеркнул, что наше государство должно вернуть свою историю. Ведь именно мы Киевская Русь, откуда все пошло.
Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная,
– подчеркнул руководитель Военной разведки Украины.
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Российские террористы пытаются "промыть мозги" детям
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- "У них усилились призывы к молодежи – "юнармия", молодые люди. Это очень страшно, на это нужно обратить внимание. Они много книг и учебников с пропагандой поставляют на оккупированные территории", – отметила Евгения Вирлич.
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