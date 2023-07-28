Удар по Еленовке: экспертиза установила оружие, которое россияне использовали для теракта

Год назад Россия совершила теракт в колонии в оккупированной Еленовке, где находились украинские военнопленные. Взрыв в исправительной колонии был вызван применением гранатомета.

В Офисе генерального прокурора в ответе на официальный запрос журналистов сообщили, что при ударе по Еленовке был использован реактивный термобарический гранатомет. Такой вывод получило следствие после проведения комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.

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Следователи допросили 13 возвращенных военнопленных

В Офисе генпрокурора отметили, что назначены 57 судебно-медицинских экспертиз по установлению причин смерти погибших, из которых 16 устанавливают.

Также допросили 13 возвращенных военнопленных, содержавшихся в одном из помещений исправительной колонии, где произошел взрыв.

Следователи Главного следственного управления СБУ осуществили досудебное расследование, а прокуроры Офиса генпрокурора – процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели и получения ранений различной степени тяжести в результате взрыва в период с 22:00 28 июля 2022 года до 01:00 29 июля содержавшихся на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке Волновахского района Донецкой области.

Предварительно дело квалифицируется по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о теракте в Еленовке