Скоро оружие будет старше Путина: Россия уже использует 40-летние боеприпасы
Дела у "второй армии мира" идут все хуже. По данным СМИ, Россия уже использует 40-летние боеприпасы.
Российские оккупанты потратили в Украине фактически все свои запасы. Страна-оккупантка уже вынуждена использовать боеприпасы, изготовленные 40 лет назад.
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В США подсчитали, что Россия сожжет все свои боеприпасы еще до начала 2023 года.
Если России не удастся наладить поставки боеприпасов, страна-террорист получит еще более старые запасы.Обратите внимание! Тем временем украинские защитники и защитницы получат еще больше оружия. В Офисе Президента 13 декабря анонсировали положительные новости.
Потери России – колоссальные. Враг каждый день теряет все больше людей и техники. По состоянию на 13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 95 260 захватчиков. Только за сутки на концерт в Кобзон отправились 500 оккупантов.
Также воины ВСУ уничтожили:
- боевых бронированных машин – 5 930 единиц;
- артиллерийских систем – 1 931 единица;
- РСЗО – 404 единиц;
- средств ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица.
- вертолетов – 264 единицы.