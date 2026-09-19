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24 Канал Главные новости Российские дроны долетают почти до ЕС: в ГПСУ объяснили роль Беларуси
19 сентября, 12:22
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Российские дроны долетают почти до ЕС: в ГПСУ объяснили роль Беларуси

Дзвенислава Андрусив

Российские военные начали активно использовать территорию Беларуси для поддержания связи со своими ударными беспилотниками во время атак на западные области Украины. Вражеские дроны маневрируют вдоль границы, а недавние взрывы прогремели всего в нескольких километрах от Польши.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 24 Каналу, что для корректировки движения беспилотников на белорусской территории регулярно включаются специальные ретрансляторы. Благодаря этому российские дроны могут залетать глубже и проводить атаки на объекты вблизи европейских границ. В частности, недавние удары в районе пункта пропуска "Ягодин" представляют прямую угрозу для соседних стран ЕС.

Что происходит на границе с Беларусью

По словам представителя ГПСУ, в настоящее время в Беларуси нет достаточного количества российских войск для формирования новой ударной группировки. Для сравнения: в 2023 году Россия держала там около 10–12 тысяч своих военнослужащих. Однако страна-агрессор продолжает рассматривать белорусскую территорию как удобную площадку для расширения боевых действий.

Беларусь сознательно идет на то, чтобы поддерживать Россию, и в любой момент страна-террорист может перебросить туда свои войска и технику. Попытки Лукашенко манипулировать общественным мнением с помощью проверок боеготовности и учений – это лицемерие, которое демонстрирует его готовность помогать убивать украинцев,
– подчеркнул Андрей Демченко.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы о влиянии Беларуси на войну в Украине: видео

Ситуация на пунктах пропуска и попытки бегства

Отдельно представитель пограничного ведомства опроверг слухи об огромных очередях на выезд в Польшу из-за якобы усиленных проверок. Движение транспорта происходит в обычном режиме, а наибольшую нагрузку фиксируют лишь на трех пунктах: "Краковец" и "Шегини" во Львовской области, а также "Устилуг" на Волыни. На других соседних КПП очередей зачастую нет вовсе.

В то же время количество попыток незаконного пересечения границы существенно сократилось по сравнению с предыдущими годами. За первые восемь месяцев этого года пограничники задержали около 9 тысяч нарушителей. Чаще всего нарушители пытаются бежать в Румынию и Молдову, нередко рискуя жизнью при переплывании реки Днестр.

Напомним, что во время атаки на "Ягодин" 13 сентября 2026 года российские дроны повредили железнодорожную инфраструктуру и автозаправочную станцию. Тогда в ГПСУ отмечали, что после предупреждений со стороны Украины Беларусь на некоторое время отключала свои ретрансляторы, однако сейчас вновь возобновила их работу.