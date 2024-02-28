Боеприпасы и ракеты из КНДР на фронте, – Ходжес рассказал, как справиться с угрозой

Россия в войне против Украины использует не только собственное вооружение и предоставленное Ираном. Также она бьет по нашей стране боеприпасами и ракетами из КНДР. Бен Ходжес рассказал, как справиться с этой угрозой.

Он пообщался с журналистами во время Украинского ланча в Мюнхене, который проводили на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Генерал в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес рассказал, что можно сделать с угрозой, связанной с использованием Россией оружия из КНДР.

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Важно нарушить или производство, или поставки

По словам Ходжеса, тот факт, что Россия получает боеприпасы из Северной Кореи, свидетельствует о том, "насколько Россия слаба и уязвима".

Но что мы можем сделать, чтобы разорвать эту связь? Я имею в виду, как эти боеприпасы попадают из Северной Кореи в российские подразделения в Украине? Они либо едут поездом через весь этот путь, или каким-то образом летят. Но должна быть какая-то комбинация вещей, которые мы можем сделать,

– отметил он.

Ходжес добавил, что на Северную Корею уже наложили больше санкций, чем на любую страну в мире. Впрочем, дело не только в санкциях, но и в том, что мы можем сделать, чтобы усложнить или производство боеприпасов, или их транспортировку. Он считает, что есть вещи, которые можно сделать, чтобы нарушить как процесс доставки, так и процесс выработки вооружения.

Но именно здесь Запад должен организоваться. Это все звенья одной цепи: нападение России на Украину. Иран атакует Израиль и Красное море через своих марионеток – хуситов, ХАМАС и Хезболлу. А Северная Корея и Китай за этим наблюдают,

– заметил Ходжес.

По его словам, нам необходимо быть очень изобретательными, а также филигранными в том, как организовать себя, чтобы расставить приоритеты и делать с этим что-то. Он добавил, что необходимо помочь Украине преодолеть Россию. Также следует давить на Иран, чтобы он больше не поддерживал своих марионеток.

Ходжес подчеркнул, что они собираются изолировать от России Иран. Это позволит сделать невозможным поставки. Поэтому, для всего этого нужно совместить экономические, дипломатические и военные инструменты.