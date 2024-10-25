Россия использует вдвое больше снарядов КНДР, чем собственных, – Bloomberg

В последнее время российские захватчики стали чаще применять на поле боя снаряды северокорейского производства, чем собственного.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы разведки Южной Кореи, где приведены данные украинской разведки относительно использования агрессором артиллерийских снарядов.

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Враг использует больше снарядов КНДР, чем российских

Так, согласно приведенным данным, только 30% снарядов, недавно выпущенных оккупационными войсками, были российского производства.

Из остальных 60% (артиллерийских снарядов – 24 Канал) происходили из Северной Кореи, а 10% – из Ирана,

– говорится в документах.

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Обратите внимание! В начале 2024 года представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что наиболее активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию осуществлялись в течение сентября, октября и ноября 2023 года. По оценкам разведки, речь шла примерно о миллионе артиллерийских боеприпасов 122 и 152 миллиметров. Тогда это помогло России покрыть дефицит вооружения, который она не может решить собственным производством.