Россияне начали использовать для атак по Украине еще один тип иранских дронов
Войска России начали использовать для атак по Украине меньшие дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга.
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Мы видим применение БПЛА Shahed-136, сейчас еще используют Shahed-131 – это меньшая версия у них. Они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 – меньший дрон. Но мы все прекрасно понимаем, что это дроны иранского производства.
– объяснил Юрий Игнат.
Игнат также отметил, что враг выпускает дроны небольшими группами по разным направлениям, и применяет "шахиды" преимущественно в ночное время, потому что ночью "нет визуальной привязки к целям".
В Воздушных силах ВСУ добавили, что средняя скорость дрона 150 километров в час.Обратите внимание! По данным Воздушных сил, всего за ноябрь и декабрь противник применил 127 "шахидов" и 300 крылатых ракет.
Иран поставляет россии беспилотники: главное
- Иран долго возражал, но в конце концов признал, что поставлял Москве беспилотники, но сказал, что они были направлены до того, как Россия напала на Украину в феврале.
- Впрочем, опять же умалчивают правду, ведь новая поставка "шахидов" состоялась в этом месяце, после требований мировых лидеров прекратить любую помощь России.
- 17 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия получила новую партию дронов от Ирана.
- По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.
- Новые атаки россиян южных и центральных регионов совершены именно беспилотниками из новой партии.