Россияне начали использовать для атак по Украине еще один тип иранских дронов

Войска России начали использовать для атак по Украине меньшие дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга.

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Мы видим применение БПЛА Shahed-136, сейчас еще используют Shahed-131 – это меньшая версия у них. Они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 – меньший дрон. Но мы все прекрасно понимаем, что это дроны иранского производства.

– объяснил Юрий Игнат.

Игнат также отметил, что враг выпускает дроны небольшими группами по разным направлениям, и применяет "шахиды" преимущественно в ночное время, потому что ночью "нет визуальной привязки к целям".

В Воздушных силах ВСУ добавили, что средняя скорость дрона 150 километров в час.

Иран поставляет россии беспилотники: главное

Иран долго возражал, но в конце концов признал, что поставлял Москве беспилотники, но сказал, что они были направлены до того, как Россия напала на Украину в феврале.

Впрочем, опять же умалчивают правду, ведь новая поставка "шахидов" состоялась в этом месяце, после требований мировых лидеров прекратить любую помощь России.

17 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия получила новую партию дронов от Ирана.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

Новые атаки россиян южных и центральных регионов совершены именно беспилотниками из новой партии.

По данным Воздушных сил, всего за ноябрь и декабрь противник применил 127 "шахидов" и 300 крылатых ракет.