Россия продолжает разворачивать китайские беспилотники в Украине, – WSJ

Экспорт небольших и маневренных китайских беспилотников до сих пор помогает Кремлю в его войне против Украины. Оккупанты продолжают разворачивать их на поле боя.

Некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов. Они снабжаются китайской компанией Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. из Шэньчжэня, известной как DJI. Остальные беспилотники перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

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Россияне используют китайские беспилотники

Постоянное использование Россией китайских беспилотников на поле боя в Украине демонстрирует, что оккупанты способны получать критически важное для них оборудование из-за рубежа. Несмотря на то, что страны Запада продолжают проводить широкомасштабную кампанию давления, направленную на ограничение способности Москвы продолжать войну.

Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важную разведывательную информацию с поля боя, что может повысить военную готовность Пекина.

Пока DJI и Китай наблюдают использование беспилотников в боевых условиях, они просто накапливают данные. Они могут видеть тактику, методы и процедуры,

– заявил высокопоставленный американский чиновник по вопросам безопасности.

По его словам, поскольку в Китае происходит военно-гражданский синтез, они могут передать эти данные в руки Народно-освободительной армии для учений.

Китайские квадрокоптеры вызывают беспокойство Пентагона с самого начала войны в Украине. Дроны, которые используют как в гражданских, так и военных целях, часто покупают у Китая через посредников.

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DJI якобы выступает против использования дронов на поле боя

Журналисты The Wall Street Journal проанализировали российские таможенные записи, предоставленные:

компанией ImportGenius, занимающейся базами данных о торговле,

вашингтонской некоммерческой организацией C4ADS, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности.

В своем заявлении компания DJI заявила, что выступает против использования гражданских дронов на поле боя. Также там напомнили о приостановлении своей деятельности в России и Украине в апреле прошлого года.

"Однако, как бытовую электронику, продукцию DJI можно приобрести в интернет-магазинах и магазинах во многих странах. Мы не можем запретить пользователям или организациям совершать покупки в других странах или регионах, кроме России и Украины, а затем переправлять или дарить их в Россию и Украину", – говорится в сообщении.

Посольство Китая в Вашингтоне, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию, сослалось на позицию своего МИД по поводу войны в Украине – ведомство призвало к деэскалации и переговорам.

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Есть видео-доказательства использования Россией китайских дронов

В дополнение к данным об экспорте журналисты просмотрели десятки видео и фотографий, показывающих, как россияне используют дроны DJI в Украине.

В частности, на видео, опубликованном в июне, группа вооруженных, одетых в хаки пророссийских боевиков на Юге Украины, заявила, что собирается получить "героические шаттлы" – термин для дронов DJI – из Объединенных Арабских Эмиратов. Их оплатили через находящийся под санкциями российский государственный "Сбербанк".

В социальной сети торговец оружием из Оренбурга Константин Кузнецов, предоставляющий его российским военным, сообщил, что дроны DJI обычно покупают в странах Персидского залива за 500 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 6800 долларов США. Эта цена намного выше рыночной.

Согласно торговым данным и данным голландского правительства, некоторые дроны и запчасти к ним были доставлены через Европейский Союз после начала войны. В сентябре власти Нидерландов арестовали владельца компании Woerd-Tech BV Дмитрия Алексеевича Кудрявцева за экспорт товаров в Россию с нарушением международного экспортного контроля. Федеральная прокуратура страны заявила, что Кудрявцев предоставлял беспилотники, которые используются кремлевскими военными.

Данные о торговле показывают, что Woerd-Tech отправила в Россию товаров, подлежащих экспортному контролю, не менее, чем на 270 тысяч долларов. В частности, в поставках были детали для дронов DJI.

Своими действиями обвиняемый сознательно способствовал российским актам насилия не только против украинской армии, но и гражданского населения,

– заявила спикер прокуратуры Нидерландов Ленни Бейерберген.

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Вагнеровцы также используют эти дроны

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, ЧВК "Вагнера", воюющая на стороне официальной российской армии, также полагается на китайские дроны. Наемники используют беспилотники DJI для планирования и проведения своих операций.

Беспилотники используются как для обнаружения целей, так и для командования и управления штурмом.

– заметил Бутусов.

По словам Глеба Ирисова, бывшего офицера ВВС России, "Вагнер" и ГРУ использовали китайские квадрокоптеры для нанесения ударов по повстанческим силам в Сирии.

В ответ на просьбу прокомментировать вероятное использование наемниками беспилотников основатель ЧВК Евгений Пригожин сослался на прошлые заявления, в которых он отрицал, что группа сотрудничает с российскими военными. На вопрос об использовании дронов он так и не ответил.