Кони из Starlink, – военный шокировал "инновациями" россиян на фронте

Военное командование России отправляет в наступление на украинские позиции значительное количество личного состава каждый день. Но, кроме людей, противник применяет также определенные технологии, которые часто удивляют наших военных своей "уникальностью".

Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что в последнее время на фронте Силы обороны не замечают никаких серьезных инноваций у врага. Украина делает ставку на наземные роботизированные комплексы, чтобы беречь человеческий ресурс. Россия же наоборот.

Какие "инновации" Россия использует на фронте?

Николай Гриценко подчеркнул, что, из-за возможности привлечь на войну против Украины значительное количество личного состава, россияне не беспокоятся о безопасности солдат, которые идут в наступление. Кремль максимально использует своих людей, чтобы иметь возможность достичь хоть каких-то военных целей.

Мы видели, как они (российские солдаты – 24 Канал) ездили на мопедах, электромотоциклах. Сейчас это наверняка стало дорого, поэтому они начали использовать лошадей со Starlink. Starlink им ставят только для того, чтобы они могли давать видео, в каком направлении продвигаться,

– сказал он.

Это свидетельствует о том, что у противника нет возможности поднимать дроны для ведения наступления. Причиной могут быть погодные условия или же недостаток беспилотников.

Обратите внимание! В бригаде НГУ "Рубеж" продолжается сбор на антишляхетные дроны. Они помогут нашим защитникам еще эффективнее выполнять боевые задачи. Приобщиться можно по ссылке.

Военный подчеркнул, что для ведения наступления оккупанты используют Starlink, камеру на телефоне и радиостанции, которые помогают вести наступление. Такая система значительно дешевле, чем, например, использовать Mavic.

Какая сейчас ситуация на фронте?