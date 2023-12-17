Враг использует так называемые "лжешахеды": Игнат объяснил, в чем их особенность

Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Однако враг использует и так называемые "лжешахеды".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил, передает 24 Канал. Юрий Игнат объяснил, в чем особенность таких "дронов".

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"Обычный самолетик с двигателем"

Часть дронов, которые используют оккупанты, сделаны, так сказать, простым гаражным методом.

Это беспилотники, которые имитируют даже те же "Шахеды". Сделан обычный самолетик с двигателем и его направляют, возможно, просто по направлению он идет. Такие модели, я бы сказал, "лжешахедов" можно увидеть в музее Второй мировой войны,

– отметил Игнат.

Добавил, есть такие экспонаты, которые противник сделал из простых средств и материалов и использует.

Кстати говоря, оккупанты также перекрашивают "Шахеды" в черный цвет. В частности соответствующие обломки показали в сети после атаки 25 ноября. С помощью такого "усовершенствования" враг пытается сделать дроны менее заметными для ПВО.

Впрочем, защитники всегда на страже неба. В частности, этой ночью сбили все 20 "Шахедов".