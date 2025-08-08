Россия не покидает намерений захватить как можно больше украинских территорий. Враг тратит для этого очень много ресурсов. Кроме того, оккупанты штурмуют украинские позиции, используя новые методы, чтобы ослабить оборону Украины.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что враг имеет целью дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Он подчеркнул, что всем важно помнить, что противостояние России – задача каждого.

Какая основная цель России на 2025 год?

Андрей Ткачук отметил, что сейчас на фронте апогей летней наступательной кампании россиян. Военные на всех отрезках линии боевого соприкосновения чувствуют это.

Враг пытается максимально увеличить количество боевых столкновений на всех участках. Главная их задача – растянуть Силы обороны и создать новые горячие точки. Все для того, чтобы ослабить защиту Покровска,

– сказал он.

Украинским военным необходимы большие силы для того, чтобы оборонять этот город в Донецкой области. Поэтому оккупанты в Херсонской и Запорожской областях пытаются наступать, используя силы, которые они накопили ранее.

Такими действиями враг стремится запугать Украину. Например, по словам майора ВСУ, россиянам не хватит сил, чтобы взять Херсон, однако они могут своими действиями создавать там хаос, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Люди, не ведитесь на это. Эта операция нужна россиянам, чтобы растянуть наши силы, ведь Донбасс остается их главной целью на 2025 год. Оккупанты до конца года хотят захватить Покровск,

– отметил он.

Украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы отразить там наступление врага.

Как истощать российские силы?

Ткачук отметил, что основная задача Сил обороны – истощать врага, ведь пополнение резервов и восстановление логистики оккупантам дается нелегко.

Операции украинских военных на территории России очень качественно выводят из строя вражеские мощности.

Интересно, что в июле 2025 года Силам обороны удалось ликвидировать или ранить 33 тысячи оккупантов.

Россиян, которые уже не вернутся в бой примерно 17 – 20 тысяч из этой суммы. Это максимально самая большая цифра, которая была в этом году,

– добавил майор ВСУ.

Это указывает на то, что, несмотря на мощные штурмы врага, украинским военным удается противостоять и наносить серьезный ущерб. Андрей Ткачук подчеркнул, что на некоторых участках фронта потери врага составляют 1 к 15 – это огромная цифра.