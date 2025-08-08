Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що ворог має на меті дестабілізувати ситуацію в нашій державі, щоб знищити українську ідентичність. Він підкреслив, що усім важливо пам'ятати, що протистояння Росії – завдання кожного.

Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Яка основна ціль Росії на 2025 рік?

Андрій Ткачук зазначив, що зараз на фронті апогей літньої наступальної кампанії росіян. Військові на усіх відтинках лінії бойового зіткнення відчувають це.

Ворог намагається максимально збільшити кількість бойових зіткнень на усіх ділянках. Головне їхнє завдання – розтягнути Сили оборони й створити нові гарячі точки. Все для того, щоб послабити захист Покровська,

– сказав він.

Українським військовим необхідні великі сили для того, щоб обороняти це місто на Донеччині. Через це окупанти у Херсонській та Запорізькій областях намагаються наступати, використовуючи сили, які вони накопичили раніше.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Такими діями ворог прагне залякати Україну. Наприклад, за словами майора ЗСУ, росіянам не вистачить сил, щоб взяти Херсон, проте вони можуть своїми діями створювати там хаос, щоб дестабілізувати ситуацію.

Люди, не ведіться на це. Ця операція потрібна росіянам, щоб розтягнути наші сили, адже Донбас залишається їхньою головною метою на 2025 рік. Окупанти до кінця року хочуть захопити Покровськ,

– зауважив він.

Українські військові докладають максимум зусиль, щоб відбити там наступ ворога.

Як виснажувати російські сили?

Ткачук наголосив, що основне завдання Сил оборони – виснажувати ворога, адже поповнення резервів та відновлення логістики окупантам дається нелегко.

Операції українських військових на території Росії дуже якісно виводять з ладу ворожі потужності.

Цікаво, що у липні 2025 року Силам оборони вдалось ліквідувати або поранити 33 тисячі окупантів.

Росіян, які вже не повернуться до бою приблизно 17 – 20 тисяч із цієї суми. Це максимально найбільша цифра, яка була в цьому році,

– додав майор ЗСУ.

Це вказує на те, що, попри потужні штурми ворога, українським військовим вдається протистояти й завдавати серйозних збитків. Андрій Ткачук підкреслив, що на деяких відтинках фронту втрати ворога становлять 1 до 15 – це величезна цифра.