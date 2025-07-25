Делают "Шахеды", чтобы убивать украинцев: на заводе в Елабуге работают 15-летние

Россия стремительно расширяет производство дронов возле Елабуги. Чтобы восполнить дефицит работников она привлекает неквалифицированных работников – подростков из Алабужского политехнического колледжа, технической школы, созданной на территории завода в 2021 году, а также молодых иностранных женщин, преимущественно из африканских стран, через онлайн-программу "Alabuga Start"

Как пишет CNN, 20 июля на телеканале минобороны России вышел документальный фильм, в котором оккупанты впервые показали свой завод в специальной экономической зоне Алабуга, расположенной возле города Елабуга. Также лента не скрывает того факта, что на предприятии работают вчерашние школьники, передает 24 Канал.

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Как Россия привлекает к производству "Шахедов" подростков?

Ведущий откровенно говорит о "парнях и девушках", которые работают на заводе, замечая, что "их приглашают сюда сразу после 9-ого класса, а после колледжа они приходят на завод".

Заметим, что в России дети обычно заканчивают 9-й класс в 15 лет.

Обратите внимание! Тимур Шагивалиев – генеральный директор специальной экономической зоны (СЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. В 2024 году он попал под санкции со стороны Министерства финансов США из-за своей причастности к "эксплуатации несовершеннолетних студентов для сборки беспилотников".

Теперь есть доказательства, что "Алабуга" привлекает этих и, возможно, других студентов не только к сборке дронов, но и к строительным работам. 4 июля на объекте официально открылся летний лагерь "Алабуга Билд", о чем свидетельствуют посты на странице в ВКонтакте.

На спутниковых снимках от 9 июня палаток нет, а по состоянию на 12 июля их уже более 100 – таких, как и на фото "Алабуга Билд" в ВК. Они расположены рядом со складами, связанными с производством дронов.

Видео с дрона, что было включено во внутреннюю презентацию СЭЗ Алабуга и геолокализированное CNN, показывает, что строительство общежитий идет полным ходом.

Лагерь организован "Российскими студенческими отрядами", которые заявляют, что являются крупнейшей молодежной организацией страны. Они привлекли около 2500 студентов для строительства жилого комплекса "Средиземноморский парк" в Алабуге, где расположен завод.