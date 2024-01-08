Ожесточенное противостояние: россияне благодаря РЭБ сбивают ракеты HIMARS

Россия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ), чтобы сбить с курса высокоточные боеприпасы, которые Украина получила от Запада. В частности, РЭБ применяют против ракет HIMARS и артснарядов Excalibur. Также Россия имитирует запуски ракет и БПЛА с целью выявления украинской ПВО.

Журналисты Financial Times пишут, что сейчас это напоминает "ожесточенное" противостояние в радиоэлектронной борьбе. При этом отмечают, что оккупационные войска имеют более широкие возможности.

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Рекордное количество воздушных атак России по Украине во время новогодних праздников лишь "подсветило" противостояние Киева за усиление технологий радиоэлектронной борьбы, которые глушат и сбивают с курса вражеские беспилотники и управляемые ракеты,

– говорится в публикации.

Несмотря на то, что Кремль все еще имеет преимущество в средствах РЭБ, ведь там сосредоточились на этих возможностях еще до начала вторжения в Украину, украинские военные пытаются наверстать это отставание.

Издание цитирует командира украинского отряда беспилотников Николая Колесника, называющего средства радиоэлектронной борьбы. "невидимыми ножницами, которые "перерезают" связь дистанционно управляемого устройства".

А также полковник Иван Павленко, начальник управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба, призвавший союзников Украины предоставить больше возможностей, которые смогут подавить или повредить системам спутникового наведения (GNSS) российских управляемых ракет и беспилотников.

Кроме того, в статье обращают внимание, что поскольку для российских систем РЭБ требуются высокотехнологичные компоненты: усилители, синтезаторы и программное обеспечение, важно наложить санкции на эти компоненты.

Россия все активнее разворачивает средства РЭБ, чтобы сбить с курса высокоточные боеприпасы, предоставляемые Западом Украине, такие как ракеты HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur,

– говорится в статье.

По словам Павленко, Россия использует свои средства РЭБ для имитации пусков ракет и беспилотников, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону и определить местонахождение средств ПВО.

Что нужно знать о РЭБ

! Без защиты от РЭБ украинские войска становятся легкой добычей для координированных с БПЛА ударов российской артиллерии и атак дронов-камикадзе.

Издание объясняет, что системы РЭБ бывают разных форм и размеров, от радиолокационных решеток и установленных на грузовиках передатчиков до карманных устройств.

Что Украина, что Россия используют импровизированные системы РЭБ, которые, по словам одного украинского инженера, волонтеры собирают в гаражах.

Обе стороны имеют опыт научно-исследовательских разработок для создания средств РЭБ, однако российское правительство много инвестировало в новые комплексы на протяжении более 1 года, поэтому сейчас имеет преимущество,

– говорится в статье.

Электронная борьба является важной частью большинства современных операций. Так, российская система "Поле-21" может быть размещена на земле, быть установленной на транспортных средствах и создавать поле глушения на площади 150 км.

Еще один комплекс, который есть у россиян – "Мурманск" – это такие себе выдвижные 32-метровые антенные башни, установленные на бронемашинах. Аналитики подчеркивают, что проблема состоит в том, что россияне могут разместить системы радиоэлектронной борьбы на большей части участков фронта.

Но, как точно напоминает издание, Украина время от времени все же находит слабые места в системах РЭБ и противовоздушной обороны России. И именно так украинским беспилотникам удается пробираться вглубь российской территории и поражать авиабазы, склады и другие цели.

Кроме того, Киев улучшил свои возможности РЭБ с начала вторжения благодаря системам, произведенным в Украине и поставленным западными союзниками. Хотя и детали держатся в секрете,

– говорится в материале.

Одной из таких систем является "Буковель", ее можно устанавливать на транспортные средства, она обнаруживает беспилотники, глушит их системы передачи данных и может блокировать спутниковые системы наведения, в том числе российский Глонасс.

Новинка – система "Покрова", по некоторым данным, она может противодействовать ракетам, блокируя систему их наведения.

Также Украина использовала системы РЭБ для перехвата российских БПЛА, таких как "Орлан". В статье также приводят слова украинского генерала Павленко, что западные истребители F-16, которые должны поставить Киеву в ближайшее время, очень важно оснастить современными системами РЭБ.