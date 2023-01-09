Россия использует в войне сверхзвуковые самолеты Су-57, но очень осторожно, – разведка Британии
Источник:разведка Британии
Россия использует новейшие истребители Су-57 FELON для запуска ракет по Украине. Однако страна-агрессор не направляет их ближе, чем за тысячи километров от границы.
Как пояснили британские разведчики, по меньшей мере с июня 2022 года ВВС России использовали Су-57 FELON для выполнения миссий против Украины.
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Эти миссии ограничивались полетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса "воздух – земля" или "воздух – воздух" по территории Украины.Справка. FELON – самый совершенный российский сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения, в котором используются технологии малозаметности и передовая авионика.
По данным британской разведки, сразу пять самолетов FELON дислоцируются на авиабазе Актюбинск, где расположен 929-й Центр полетов. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.
Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать вреда для репутации, сокращения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON из-за Украины,
– подчеркивают Минобороны Британии.
Как мы видим, страна-агрессор по настоящему ценит технику и оружие. Чего нельзя сказать о жизни их солдат.
Россияне чаще запускают дроны-разведчики: что это значит
- В последние дни россияне активизировали работу своих дронов-разведчиков. Это подтвердили и в Воздушных силах ВСУ. Как пояснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, это может свидетельствовать о том, что оккупанты выискивают, куда именно направить свои ракеты.
- Она добавила, что дроны-разведчики отличаются от хорошо знакомых нам дронов Shahed тем, что обычно не несут боезаряда. Однако сейчас разрабатывают создание так называемого смешанного типа БпЛА, когда дрон-разведчик одновременно обнаруживает цель и может бросить заряд.