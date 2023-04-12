Россия опробовала межконтинентальную баллистическую ракету: ее боевая часть упала в Казахстане

Оборонное ведомство России произвело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ее боевая часть поразила цель на полигоне в Казахстане.

Об этом сообщил ряд российских СМИ ссылкой на Минобороны России. Отмечают, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты производился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

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В минобороны страны-агрессора говорят, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Этот пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

– сообщили в ведомстве.

Боевая часть ракеты упала на территории Казахстана

Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Впоследствии появилось видео запуска российской баллистической ракеты.

Испытание баллистической ракеты Россией: видео