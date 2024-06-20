Оккупанты заявили, что впервые испытали ФАБ-3000 на Харьковщине, и выложили циничное видео удара

Российский блогер, связанный с авиаотраслью, 20 июня выложил ролик поражения трехэтажного дома в Липцах на Харьковщине, где якобы были украинские военные. Он заявил, что это сделано ФАБ-3000.

24 Канал собрал, что известно об этих испытаниях. Интересно, что огромная ФАБ-3000 – не новейшая разработка. Эта управляемая авиабомба весом три тонны появилась в 1946 году, СССР использовал ее в Афганистане.

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Россияне якобы испытали ФАБ-3000: детали

Новация заключается в том, что враг "прикрутил" к авиабомбе УМПК (универсальный модуль коррекции и планирования).

Это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК,

– хвастаются россияне.

Z-блогер утверждал, что бомба отклонилась на десять метров, но это все равно "хороший результат", потому что "это одна бомбочка, а их можно бросить десять". По его словам, ФАБ-3000 имеет радиус поражения в 230 метров, а ее обломки являются смертоносными на дальности 1240 метров.

Видео испытаний ФАБ-3000 в Липцах: смотрите ролик

В Defense Express уточнили, что целью в Липцах стала больница. Юлиан Рёпке называл сооружение зданием "Новой почты". В любом случае ясно, что это был гражданский объект.



Сравнение размеров разных ФАБ / Фото Апостроф

Что не так с заявлениями россиян об испытаниях ФАБ-3000

Эта бомба очень тяжелая, а у россиян немного носителей для нее. Издание "Наша Нива" ранее цитировало этого же Z-блогера, который писал, что нести эти бомбы могут разве что Ту-22М3. Предположительно, это могут делать и Су-34, но тогда они будут медленные и станут лакомыми целями для ЗРК.

А еще пропагандист отмечал, что разрабатывать модуль для ФАБ-3000 надо будет с нуля, а целей для него нет. Ведь с поражением прекрасно справляется значительно более легкая ФАБ-500. Теперь же он требует наградить всех причастных к разработке.

Как Украина может противодействовать российским авиабомбам

Военный обозреватель Александр Коваленко говорит, что рецепт противодействия КАБам состоит из трех ингредиентов: "ПВО большого радиуса действия для уничтожения носителей КАБов на больших расстояниях, истребители F-16 для уничтожения носителей КАБов на больших расстояниях и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБов на аэродромах на больших расстояниях". К сожалению, Украина или не имеет этих средств, или не может наносить удары по России.