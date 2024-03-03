Россия испытала ракету "Ярс": военный оценил ее мощность
Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Кроме того, Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля заявил, что Россия обладает оружием, которое может нанести удар по странам Запада.
В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что у этого "Ярса" интересная специфика. Для его пуска используется твердое топливо, а для "Тополь-М" – жидкое топливо.
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Какое между ними различие? Твердое топливо дешевле и проще в использовании. Там действие происходит благодаря химическим реакциям определенных сплавов, порошков и солей. Кроме того, его не нужно дозаправлять перед пуском ракеты. Именно такое оборудование является простым и менее мощным. В противовес этому жидкое топливо – дает большую мощность для ракеты. Чтобы его использовать нужно проделать больше технологической работы и более совершенных технологий.
Для сравнения – ракеты на твердом топливе делает Северная Корея. Тогда как США на жидком топливе. И даже Китай,
– рассказал Иван Тимочко.
"Это свидетельствует о том, что россияне постсоветскую технологическую ракету пытаются унифицировать или даже упростить, называя это как ноу-хау для того, чтобы попугать мир", – добавлю Тимочко.
Он отметил, что тех "Ярсов" есть около 15 – 20 штук. Тогда как "Тополь-М", которые они имеют, – более 60 ракет. Это межконтинентальная ракета, которая может нести ядерный заряд. Однако даже на таких небольших нюансах можно делать анализ о том, насколько российская технологическая машина, насколько Россия способна массово запускать высокотехнологичные, стратегические ракеты.
К этому стоит очень серьезно подходить. Однако по таким нюансам понимаем, что не все так красиво и мощно, как Путин пытается продемонстрировать.
"С другой стороны уверен, что такие его заявки на международном уровне воспринимаются очень серьезно", – добавил Тимочко.
Ядерные угрозы России
- Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.
- ISW продолжает считать, что Кремль часто использует ядерное бряцание саблей, чтобы навести страх у западных зрителей и ослабить поддержку Украины. Российское ядерное использование в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.