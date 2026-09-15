Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала подчеркнул, что Европа должна немедленно отказаться от чисто политических деклараций и перейти к практическим военным мерам. По его мнению, регулярные провокации врага лишь стимулируют Кремль расширять географию ударов.

Необходим совместный контроль и полоса безопасности

По словам политолога, последние вражеские атаки вблизи пограничного пункта "Ягодин" свидетельствуют о необходимости рассмотреть возможность введения совместного контроля над воздушным пространством. Европейским соседям стоит рассмотреть создание зоны безопасности вдоль общей границы.

Необходимо возродить идею совместного контроля над воздушным пространством и организации работы ПВО. Возможно, выделить полосу шириной 20 – 30 километров. Что касается стран НАТО – той же Румынии, Польши, Венгрии – они вполне способны сегодня позаботиться о безопасности приграничной зоны, там, где расположены пункты пропуска,

– озвучил Чаленко.

Он подчеркнул, что закрытие дипломатических представительств или консульств в ответ на российскую агрессию является позитивными шагами (как в случае с Германией), но их уже недостаточно. Ситуация у границ требует реального военного сотрудничества.

Как защитить приграничные территории: смотрите видео

Время заявлений прошло

Политолог отметил, что Польша получает существенные преимущества от статуса главного военного и логистического хаба, через который проходит значительная часть транзита. Именно поэтому Варшава должна быть первой заинтересованной в реальной защите сухопутных путей от российских угроз.

Хотелось бы, чтобы и наши соседи в Варшаве, и не только они, все-таки пришли к практическим решениям, ведь все остальное сейчас побуждает Россию расширять те атаки, которые мы наблюдаем. Объективно время заявлений прошло, и нужно обеспечивать защиту критически важных ключевых позиций, ведь Украина – это первая линия обороны всей Европы,

– подытожил политолог.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о переходе страны на усиленный режим безопасности из-за активности российских реактивных беспилотников и угрозы эскалации на польской территории. Во время массированных обстрелов западных областей Украины Варшава поднимала в воздух истребители и включала сирены воздушной тревоги в приграничных воеводствах.