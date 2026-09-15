Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу наголосив на тому, що Європа має негайно відмовитися від суто політичних декларацій та перейти до прикладних військових кроків. На його думку, регулярні провокації ворога лише стимулюють Кремль розширювати географію ударів.

Потрібен спільний контроль і смуга безпеки

За словами політолога, останні ворожі атаки поблизу прикордонного пункту "Ягодин" свідчать про потребу розглянути можливість впровадження спільного контролю за небом. Європейським сусідам варто розглянути створення зони безпеки вздовж спільного кордону.

Необхідно реінкарнувати ідею спільного контролю за повітряним простором і організації роботи ППО. Можливо, виділити смугу у 20 – 30 кілометрів. Що стосується країн НАТО – та ж сама Румунія, Польща, Угорщина – вони цілком спроможні сьогодні подбати про безпеку прикордоння, там, де розташовані пункти пропуску,

– озвучив Чаленко.

Він підкреслив, що закриття дипломатичних установ чи консульств у відповідь на російську агресію є позитивними кроками (як у випадку з Німеччиною), але їх вже недостатньо. Ситуація біля кордонів вимагає реальної військової кооперації.

Як захистити прикордонні території: дивіться відео

Час заяв минув

Політолог зауважив на тому, що Польща отримує суттєві переваги від статусу головного військового та логістичного хабу, через який проходить значна частина транзиту. Саме тому Варшава має бути першою зацікавлена у реальному захисті сухопутних шляхів від російських загроз.

Хотілося б, щоб і наші сусіди у Варшаві, й не лише, все ж таки виходили на прикладні рішення, бо все інше зараз мотивує Росію розширювати ті атаки, які ми бачимо. Об'єктивно час заяв минув, і треба забезпечувати захист критичних ключових позицій, бо Україна – це перша лінія оборони всієї Європи,

– підсумував політолог.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про перехід країни на посилений режим безпеки через активність російських реактивних безпілотників та загрозу ескалації на польській території. Під час масованих обстрілів західних областей України Варшава підіймала в повітря винищувачі та вмикала сирени повітряної тривоги у прикордонних воєводствах.