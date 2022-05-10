Россия из-за значительных потерь вывела свои подразделения из Харьковщины в Белгород
10 мая 2022 , 18:43Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Попытка захватчиков пойти в наступление на Харьковщине потерпела неудачу. Наши мужественные воины дали врагу такой отпор, что тот начал отступать на свою территорию.
Наступление на Харьков российским оккупантам не удалось. Все, чего сумел достичь враг – это большие потери и насущная потребность в бегстве.
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