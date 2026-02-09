Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что эффективность рекрутинга выросла из-за отсутствия работы и невозможности выехать в Европу или Украину, но имеет предел, поэтому прирост заметен, но не безумный.

Почему на оккупированных территорий начали активно подписывать контракты с армией РФ?

Эффективность российского рекрутинга выросла, но не через студентов, а через обычное население – мужчины активно начали подписывать контракты, что фиксируется как положительная динамика для россиян и отрицательная для Украины.

Рост рекрутинга связан с отсутствием работы на оккупированных территориях и проблемами с украинской информационной политикой – мужчины мобилизационного возраста не едут ни в Европу, ни в Украину, поэтому не находят альтернатив.

Мы получили 2 новых некролога из Никольской громады Мариупольского района. Практически впервые за короткий период видим такое количество в громаде, где люди раньше не подписывали контракты. А уже пошло такое количество некрологов, и оно будет расти. Поэтому эти цифры играют свою роль, как и изменение в рекрутинге, что состоялась в последнее время,

– сказал Андрющенко.

Ранее в Мариуполе, Бердянске или Мелитополе можно было подписать контракт только с местным военкоматом оккупационной власти, но с декабря начались изменения, а в январе окончательно заработала новая система – теперь можно подписать контракт с московским военкоматом и получить региональные выплаты по московским размерам.

Выплаты от московского военкомата составляют 3 – 3,5 миллиона рублей или около 1,4 миллиона гривен.

"Российская пропаганда убеждает их в гарантированном возвращении живыми, и даже похороны знакомых не отвлекают от желания заработать. Усилились агитационные мероприятия, изменились подходы к рекрутинговым кампаниям и они стали более эффективными. Поэтому прирост есть, активизация есть, но назвать это бешеной эффективностью, что увеличилась в разы, я бы не мог", – подчеркнул Андрющенко.

