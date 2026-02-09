Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що ефективність рекрутингу зросла через відсутність роботи та неможливість виїхати в Європу чи Україну, але має межу, тому приріст помітний, але не шалений.
Чому на окупованих територій почали активно підписувати контракти з армією РФ?
Ефективність російського рекрутингу зросла, але не через студентів, а через звичайне населення – чоловіки активно почали підписувати контракти, що фіксується як позитивна динаміка для росіян і негативна для України.
Зростання рекрутингу пов'язане з відсутністю роботи на окупованих територіях та проблемами з українською інформаційною політикою – чоловіки мобілізаційного віку не їдуть ні в Європу, ні в Україну, тому не знаходять альтернатив.
Ми отримали 2 нових некрологи з Нікольської громади Маріупольського району. Практично вперше за короткий період бачимо таку кількість у громаді, де люди раніше не підписували контракти. А вже пішла така кількість некрологів, і вона буде зростати. Тому ці цифри відіграють свою роль, як і зміна в рекрутингу, що відбулась останнім часом,
– сказав Андрющенко.
Раніше в Маріуполі, Бердянську чи Мелітополі можна було підписати контракт лише з місцевим військкоматом окупаційної влади, але з грудня почалися зміни, а в січні остаточно запрацювала нова система – тепер можна підписати контракт з московським військкоматом і отримати регіональні виплати за московськими розмірами.
Виплати від московського військкомату становлять 3 – 3,5 мільйона рублів або близько 1,4 мільйона гривень.
"Російська пропаганда переконує їх у гарантованому поверненні живими, і навіть похорони знайомих не відвертають від бажання заробити. Посилилися агітаційні заходи, змінились підходи до рекрутингових кампаній і вони стали ефективнішими. Тому приріст є, активізація є, але назвати це шаленою ефективністю, що збільшилась у рази, я б не міг", – підкреслив Андрющенко.
Що ще відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях?
- МЗС України жорстко відреагувало на запит Росії до ООН щодо так званого "самовизначення" Донбасу, а генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що цей принцип не може застосовуватися до Криму й Донбасу.
- Російська влада затвердила "Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року", намагаючись закріпити окупацію українських територій.
- Документ містить декларативні цілі без чітких механізмів реалізації й, за оцінкою української розвідки, має демонстративно-політичний характер.