Россия изменила тактику, – военный волонтер об обострении на Донбассе

Ситуация на фронте стабильно напряженная с начала лета 2021 года. Впрочем враг существенно изменил тактику ведения войны на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, после недели с небольшим количеством обстрелов – от 3 до 7, заметны всплески, когда украинские позиции обстреливают от 15 до 25 раз.

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"Прогнозирую, что такая ситуация будет сохраняться до конца октября – начала ноября. Враг изменил тактику и активно работает над разведкой", – подчеркнул Рымарук.

Россия использует беспилотники для слежки

По словам военного волонтера, на Донбассе идет позиционная война. Речь идет о том, что враг находится в постоянном поиске слабого места украинской стороны и новых целей. С определенной периодичностью стране-агрессору удается их найти.

"Этому можно противодействовать, если иметь на вооружении более современные технические средства наблюдения и разведки и углублять свои позиции – закапываться и быть максимально осторожными", – пояснил Рымарук.

Врагу нужна напряженная ситуация

Военный волонтер подчеркнул, что России нужно, чтобы на Востоке Украины была стабильно напряженная ситуация. В августе 2021 года лишь 2 дня были без обстрелов из-за плохих метеоусловий, такой же была и июльская статистика.

Когда будет ясная погода, враг постоянно будет летать над нашими позициями беспилотными аппаратами и проводить разведку, наносить огневое поражение,

– отметил Рымарук.

Он добавил, что на протяжении всех летних месяцев 2021 года зафиксировали рекордное количество пересечения линий разграничения российской стороной. Речь идет об использовании беспилотников "Орлан-10".

Рымарук подчеркнул, что Россия изменила тактику ведения войны на Донбассе: смотрите видео

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