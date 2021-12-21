Россия является одной из самых серьезных угроз для Дании, – разведка

21 декабря 2021 , 17:03
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Источник:

Norway Today

Разведывательная служба Дании заявила, что Россия является одной из крупнейших угроз для безопасности страны. Такую оценку сделали после анализа поведения российской верхушки за последние годы.

По информации Службы оборонной разведки Дании, у России есть глубокое недоверие к Западу. В связи с этим существует риск "непреднамеренной военной эскалации".

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"Военная эскалация может произойти в очень короткий срок", – оценили в разведслужбе Дании.

Российская угроза

Датские спецслужбы убеждены, что Россия представляет угрозу в нескольких сферах. Говорится о:

  • военном перевооружении вблизи Дании;
  • наступательных разведоперациях России;
  • кибершпионской деятельности россиян.

Глава разведки Дании Аня Далгаард-Нильсен заявила, что России не нравится ни географическое расположение страны, ни ее членство в НАТО.

Ситуация в Балтийском море, где происходит высокий уровень военных учений, безусловно, вызывает беспокойство,
– подчеркнула Далгаард-Нильсен.

Однако западные спецслужбы уверены, что Россия не рискнет наступать на Запад. Главная преграда для этого – участие стран Европы в Североатлантическом альянсе.

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Автор: Євгенія Пласконь