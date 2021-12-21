Россия является одной из самых серьезных угроз для Дании, – разведка

Разведывательная служба Дании заявила, что Россия является одной из крупнейших угроз для безопасности страны. Такую оценку сделали после анализа поведения российской верхушки за последние годы.

По информации Службы оборонной разведки Дании, у России есть глубокое недоверие к Западу. В связи с этим существует риск "непреднамеренной военной эскалации".

К теме Россия пригрозила военным ответом, если НАТО будет "продолжать наступать"

"Военная эскалация может произойти в очень короткий срок", – оценили в разведслужбе Дании.

Российская угроза

Датские спецслужбы убеждены, что Россия представляет угрозу в нескольких сферах. Говорится о:

военном перевооружении вблизи Дании;

наступательных разведоперациях России;

кибершпионской деятельности россиян.

Глава разведки Дании Аня Далгаард-Нильсен заявила, что России не нравится ни географическое расположение страны, ни ее членство в НАТО.

Ситуация в Балтийском море, где происходит высокий уровень военных учений, безусловно, вызывает беспокойство,

– подчеркнула Далгаард-Нильсен.

Однако западные спецслужбы уверены, что Россия не рискнет наступать на Запад. Главная преграда для этого – участие стран Европы в Североатлантическом альянсе.

Россия и НАТО: последние новости

США и страны Запада предупредили Россию о последствиях вероятного нападения на Украину. Кремль ответил угрозой на такое предостережение.

В министерстве иностранных дел России также обнародовали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Путин настаивает на том, чтобы Украину не брали в Альянс.

Однако президент Владимир Зеленский убежден, что именно Россия проложила дорогу Украине к членству в Организации.

Украина может в 2022 году получить ответ относительно вступления в НАТО: смотрите видео