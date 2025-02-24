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24 Канал Новости Украины Умеют играть в эту игру, – боец ответил, как вражеские дроны донимают Силы обороны
24 февраля, 17:19
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Умеют играть в эту игру, – боец ответил, как вражеские дроны донимают Силы обороны

Анжелика Галесевич

Российские дроны действительно демонстрируют высокую эффективность на фронте, что признают даже украинские военные. Оккупанты активно применяют беспилотники на оптоволокне, со сбросами и FPV-дроны.

Силы обороны постоянно ищут новые методы противодействия вражеским дронам. Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с количеством беспилотников значительно улучшилась по сравнению с периодом в начале войны.

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Как вражеские дроны донимают Силы обороны

По словам военного, вражеские дроны работают хорошо, и их достижения впечатляют. Россияне активно применяют беспилотники на оптоволокне, со сбросами и FPV-дроны.

Они умеют играть в эту игру вместе с нами,
– отметил он.

Война сегодня является борьбой инноваций, и кто быстрее разработает новые методы, тот будет более эффективным в уничтожении противника.

Силы обороны делают основной акцент на развитии систем радиоэлектронной борьбы и других средств, в частности для нейтрализации дронов на оптоволокне.

У россиян есть чему поучиться, и это очень хорошо,
– отметил Андрей Отченаш.

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Значительный прогресс в развитии беспилотных авиационных комплексов в Украине стал возможным благодаря совместным усилиям государства, волонтеров и украинцев в целом. Это большой прорыв, особенно после того, как в самом начале войны Украина пережила дефицит беспилотников всех видов.

По словам бойца, моральный дух Сил обороны остается несокрушимым. Война продолжается уже 3 года, и, несмотря на трудности, каждый военный продолжает защищать родную землю, уничтожая врага, часто в невероятно больших количествах и очень мощно.

Как отметил министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025", Украина самостоятельно покупает или производит 96% дронов для фронта.