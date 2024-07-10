НАТО уже под атаками России: будет ли достойный ответ от Альянса

После полномасштабного вторжения Россия начала испытывать страны НАТО на выносливость. В частности, россияне прибегали к глушению GPS над Балтийским морем, от чего могли пострадать сотни гражданских рейсов.

Кроме того, Россия неоднократно прибегала к кибератакам и будет продолжать это делать. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу о том, могут ли страны НАТО противостоять этому.

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Россия играет с огнем

Одна из стран НАТО может попросить защиты по 5 статье из-за гибридных операций и кибератак со стороны России. Хотя пока ни одно государство еще не обращалось с соответствующей просьбой к Альянсу. Это будет зависеть от дальнейших действий России. Впрочем, есть вероятность, что речь идет о странах Балтии.

Россия и так уже атакует. Они поставили комплекс "Красуха" в Калининграде и влияют на Польшу, Швецию, страны Балтии. Недавно был доклад, что россияне также дезориентировали британские самолеты, из-за вмешательства в оборудование GPS. Это уже атака на страны НАТО,

– отметил Тарас Загородний.

Комплекс "Красуха"

"Красуха" – российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Например, "Красуха-4", которая стоит в Калининграде, предназначена для постановки активных помех и противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Известно, что комплекс РЭБ "Красуха-4" способен глушить как сигнал РЛС, так и каналы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Действует на расстоянии до 300 километров.

Фактически "Красуха-4" – это оружие для борьбы фактически с любыми воздушными целями. Система создает условия, при которых нельзя поразить авиацию и сбить тот или иной объект с вероятностью 99%.

Правда, страны НАТО почему-то делают, как будто ничего не происходит, тогда как Россия создает непосредственную угрозу для самолетов и кораблей других стран и не только.

Сейчас делают все правильно, особенно страны Балтии, мол, давайте проверим. Это тот случай, когда не надо сидеть и ждать будет работать это или нет. Надо толкать прежде всего США, чтобы они шевелились. Потому что в нужное время окажется, что ничего не будет работать (из-за кибератак России – 24 Канал),

– подчеркнул политолог.

Напомним, что зимой и весной этого года десятки тысяч гражданских рейсов также пострадали от глушения GPS в районе Балтийского моря. Страны Балтии обвинили в опасных действиях Россию.