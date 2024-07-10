Крім того, Росія неодноразово вдавалась до кібератак та продовжуватиме це робити. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу про те, чи можуть країни НАТО протистояти цьому.

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Росія грається з вогнем

Одна з країн НАТО може попросити захисту за 5 статтею через гібридні операції та кібератаки з боку Росії. Хоч поки жодна держава ще не зверталася з відповідним проханням до Альянсу. Це залежатиме від подальших дій Росії. Втім є ймовірність, що мовиться про країни Балтії.

Росія і так вже атакує. Вони поставили комплекс "Красуха" в Калінінграді і впливають на Польщу, Швецію, країни Балтії. Нещодавно була доповідь, що росіяни також дезорієнтували британські літаки, через втручання в обладнання GPS. Це вже атака на країни НАТО,

– зауважив Тарас Загородній.

Комплекс "Красуха"

"Красуха" – російське сімейство комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Наприклад, "Красуха-4", яка стоїть у Калінінграді, призначена для постановки активних перешкод та протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації. Відомо, що комплекс РЕБ "Красуха-4" здатен глушити як сигнал РЛС, так і канали управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Діє на відстані до 300 кілометрів.

Фактично "Красуха-4" – це зброя для боротьби фактично з будь-якими повітряними цілями. Система створює умови, за яких не можна вразити авіацію та збити той чи інший об’єкт із ймовірністю 99%.

Щоправда, країни НАТО чомусь вдають, наче нічого не відбувається, тоді як Росія створює безпосередню загрозу для літаків та кораблів інших країн і не лише.

Зараз роблять все правильно, особливо країни Балтії, мовляв, давайте перевіримо. Це той випадок, коли не треба сидіти і чекати працюватиме це чи ні. Треба штовхати насамперед США, щоб вони ворушились. Бо у потрібний час виявиться, що нічого не працюватиме (через кібератаки Росії – 24 Канал),

– підкреслив політолог.

Нагадаємо, що взимку та навесні цього року десятки тисяч цивільних рейсів також постраждали від глушіння GPS в районі Балтійського моря. Країни Балтії звинуватили у небезпечних діях Росію.