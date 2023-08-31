Не только поставки дронов, – Гуменюк сказала, что могут перевозить россияне из Тегерана

Россия и Иран тесно сотрудничают и планируют изготовить до 6000 дронов к 2025 году на территории страны-террориста. Для этого враг строит завод в российском городе Елабуга в Татарстане. Кроме того, в последнее время усилилась активность грузовых перевозок по направлению Тегеран – Москва.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что могут перевозить оккупанты из Ирана, кроме дронов. Ранее американская разведка подтвердила, что Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников.

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Поддержка бессознательных стран

После большой паузы, украинские военные фиксируют мощную активность грузовых перевозок из иранской столицы в Москву.

Это может быть не только дополнительная поставка дронов, но и элементов для изготовления БПЛА,

– отметила Гуменюк.

Во время крайних атак Силы обороны наблюдают, что активизировалось количество показательно маркированных дронов кириллицей. Россияне пытаются дерзко хвастаться тем, что на их территории якобы наладилось производство беспилотников.

"Для России высокотехнологичное производство сейчас проблемно без поддержки бессознательных стран, фактически финансирующих государство террористку", – подчеркнула спикер ОК "Юг".

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