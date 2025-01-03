"Обратите внимание на Африку": что может измениться в геополитике в 2025 году

Китай, Россия, Иран и КНДР будут пытаться сформировать союз, который будет серьезно влиять на геополитические процессы в 2025 году. Под их пристальным вниманием могут оказаться страны Африки и Глобального Юга.

Даже несмотря на то, что они пока не имеют ресурсного значения для этого "квартета". На фоне этого, как объяснил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, Украине необходимо укреплять отношения с западными партнерами.

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Какие страны будут влиять на геополитику в 2025 году

"Обратите внимание на Африку и страны Глобального Юга. Они могут быть объектами пристального внимания "монстров" – Китая и России", – сказал Клочок.

Эти государства, по его словам, будут играть немалую роль в геополитике в 2025 году. Хотя именно ресурсного значения они пока не имеют для Москвы и Пекина. Определяющим успехом для них все-таки останется сотрудничество с Европой и США.

4 страны (Китай, КНДР, Иран и Россия – 24 Канал) в этом году будут формировать квартет тех, кто серьезно будет влиять на геополитику,

– отметил Валерий Клочок.

Путинскому режиму удалось "зацементировать" себя как одного из геополитических игроков. Россияне добились продвижения идеи многополярного мира. Поэтому дальнейшее развитие процессов в мире в значительной части будет зависеть от политики избранного президента США Дональда Трампа после 20 января – дня его инаугурации.

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Что в этой ситуации необходимо делать Украине

Взаимные поздравления диктаторов с Новым годом как раз свидетельствуют о желании сформировать неформальный союз стран, исповедующих принцип автократии, – один из самых эффективных в управлении государственными процессами, как сами же они и утверждают.

Украине необходимо принять этот факт и укреплять отношения с западными партнерами. Киев должен играть одну из ключевых ролей в формировании европейской политики. Это не простая задача, но ее выполнение уже понемногу началось, например, в Сирии. Таких примеров должно быть больше.

Обратите внимание! Украина будет поддерживать продовольственную безопасность Сирии, предоставляя гуманитарную помощь. В рамках инициативы "Зерно из Украины" в Сирию прибудут более 20 грузовиков, которые доставят 500 тонн муки.

"К сожалению, 2025 год еще не будет определяющим в реализации такого сценария. Я о том, что Европа должна объединиться на фоне таких вызовов. Взаимные поздравления, которые уже есть не первый год – это как раз серьезный сигнал, который должен быть принят во внимание нашими западными пока партнерами, но очень верю, что будут союзниками", – констатировал Валерий Клочок.