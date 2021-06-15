Россия до сих пор "конструктивный партнер": в "Слуге народа" посоветовали НАТО меняться

Ирина Верещук заявила, что Россия в документах НАТО до сих пор является "конструктивным партнером". Нардеп от "Слуги народа" посоветовала Альянсу меняться.
Верещук в эфире программы заявила, что НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении России.
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Совет "слуги народа" Альянсу
Комментируя советы, которые Альянс дает Украине, нардеп отметила, что и ему есть над чем работать.
НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определяли как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано,
– пояснила Верещук.
"Слуга народа" добавила, что меняться и совершенствоваться нужно всем.
Украина и НАТО: коротко о главном
- Украина является партнером НАТО, однако не членом. Государство получило статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года Украина предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап для поступления – предоставление Плана действий относительно членства. Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако впоследствии стало известно, что Украину не пригласили на саммит Альянса.
- На саммите государства заверили, что поддерживают желание Украины вступить в Североатлантический Альянс. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты.
- В то же время Джо Байден объяснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, война на Востоке никак на это влияет, причина в коррупции.