Почему Россия лжет об "обороне" возле Авдеевки: анализ ISW

Россия продолжает пытаться оцепить Авдеевку. В то же время, руководство государства-агрессора настаивает, что возле города ведется именно оборона, поэтому аналитики Института изучения войны проанализировали для чего оккупантам эта ложь.

Аналитики ISW считают, что руководство России говорит об "активной обороне" Авдеевки, чтобы скрыть "отсутствие какого-либо значительного российского прогресса вокруг Авдеевки". Помимо этого, таким образом, враг пытается объяснить свою неспособность "трансформировать тактические достижения в оперативно значимые успехи".

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Безуспешно наступают, а не обороняются

Глава вражеского минобороны России Сергей Шойгу продолжает называть российские наступательные действия в Украине частью "активной обороны". Таким образом он пытается уменьшить ожидания относительно способности российских военных достичь оперативно важных целей.

Шойгу заявил 1 декабря во время селекторного совещания с российским военным руководством, что российские войска ведут "активную оборону" в Украине и захватывают более выгодные позиции на каждом оперативном направлении.

В то же время, он, вероятно, отметил те бригады, которые действуют в районах, где вражеские войска проводят наступательные операции, а не обороняются от украинских штурмовых действий.

Шойгу и Путин начали называть российские наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной" после того, как первое российское механизированное наступление не смогло добиться значительных тактических успехов в начале октября 2023 года.

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